Acad. Gülçin Bilgin Turna\'nın Cenazesi Defnedildi

Rize'de 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna'nın cenazesi toprağa verildi.

Turna için eğitim verdiği fakülte binası önünde tören düzenlendi. Turna için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, bir öğretim üyesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çok ani bir kayıp olduğunu ifade eden Yılmaz, Turna'nın ailesine, çocuklarına, sevenlerine ve tüm üniversite camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

Turna'nın cenazesi daha sonra Sahil Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Camiönü Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.