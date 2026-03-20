Dodurga'da Ramazan Bayramı Kutlaması

Çorum'un Dodurga ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Dodurga Kaymakamlığınca gerçekleştirilen programa Kaymakam Gizem Tokur, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Ercan Örken, İlçe Emniyet Amiri Özkan Dağ, daire amirleri, belediye encümenleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Tokur, bayram dolayısıyla trafikte yaşanacak yoğunluk ile güvenlik önlemlerini en üst seviyede aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur içinde bayram yaşamalarını temenni ediyor, Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.