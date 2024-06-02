Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı, LGS Sonrası Öğrencilere Tavsiyelerde Bulundu

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Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavından sonra öğrencilerin ruhsal durumlarını desteklemek amacıyla velilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, bugün yapıldı. Sınav kapsamı bilgiyi öğrenmek kadar öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi becerilerini ölçmek üzerine yapılandırıldı.

Eğitim felsefesinin temelini oluşturan okuduğunu anlama programı ve bu program çerçevesinde geliştirdiği tüm eğitim dokümanları ve uygulamalarıyla ön planda olan kolejin ortaokul bölüm başkanları, disiplinli çalışmayı ilke edinmiş ve zaman yönetimi konusunda başarılı öğrencilerin daha yüksek başarı düzeyine sahip olacağını belirtti.

Sınavda bağlamsal soruların yanı sıra kazanım kavrama sorularının da yer aldığı görüldü. Sözel ve sayısal oturum testlerinin her birinde, belirleyici sorular yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, öğrencilerin sınav sonrası erken kalkmanın ve sınav stresiyle başa çıkmanın etkisiyle kendilerini yorgun ve bitkin hissedebileceğini aktararak, bu durum gayet doğal olduğuna dikkati çekti.

Velilerin sınavdan sonra düzenleyecekleri sosyal etkinlikleri öğrencilerin fikirlerini alarak planlaması gerektiğine işaret eden Aksu, "Bu, onların daha iyi hissetmelerine katkıda bulunabilir. Bazı öğrenciler sınavla ilgili tüm duygu ve düşüncelerini ifade etme ihtiyacı duyarken, bazıları konuşmak istemeyebilir. Ebeveynler bu süreçte sabırlı olmalı ve öğrenciyi konuşması için zorlamamalıdır." ifadelerini kullandı.

Aksu, velilerin iletişime açık bir tutum sergileyip çocuklarının kendilerini ifade etmeye hazır olduklarında konuşmalarını beklemelerinin önemli olduğunu kaydederek, "Öğrencilerle iletişim kurarken beden dilinin söylenenlerle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Beden dili, öğrencilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Sınav sonucundan bağımsız olarak, önemli olanın sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin gösterdiği çaba olduğunu çocuklara hissettirmek, çok önemlidir." açıklamasını yaptı.

28 Haziran'da açıklanacak sınav sonuçlarının ve yayımlanacak tercih ve yerleştirme kılavuzundaki takvime uygun olarak tercih döneminin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Aksu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkezi ve yerel tercihlerin, öğrenciyi yakından tanıyan uzmanlarla yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu tavsiyeler, sınav sonrası öğrencilerin psikolojik sağlığını desteklemek ve onlara daha olumlu bir süreç sağlamak için son derece değerlidir. Velilerin çocuklarının yanında olması ve onlara destek vermesi, onların gelecekteki başarılarına olumlu etkiler yapacaktır. Doğa Koleji rehberlik bölümü olarak bu yıl da geçen yıl olduğu gibi tercih dönemlerinde sınava giren veya girmeyen tüm 8. sınıf öğrencilerine alanında uzman rehberlik kadrosu ile tercih danışmanlığı verilecektir."