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Doğa Tutkunları Ağrı Dağı'na Tırmanış Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Doğa Tutkunları Ağrı Dağı'na Tırmanış Gerçekleştirdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki doğa tutkunu grup, küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Doğubayazıt Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü koordinesinde bir araya gelen 20 kişi, Topçatan köyüne gelerek hazırlıklarını tamamladı. Ardından Ağrı Dağı'nın eteklerine doğru yolculuğa başlayan doğa tutkunları, 3200 metredeki kamp alanına ulaşarak etkinliği tamamladı. Bu sene kar seviyesinin düşük olduğu Ağrı Dağı'nda, soğuk havaya rağmen grup saatlerce yol yürüdü.

Doğa Tutkunları Ağrı Dağı\'na Tırmanış Gerçekleştirdi
31.12.2023 - 20:55,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğa tutkunu grup, küresel ısınmaya dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Doğubayazıt Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü koordinesinde bir araya gelen doğa tutkunu 20 kişi, araçlarla yürüyüşün başlangıç noktası olan Topçatan köyüne geldi.

Burada gerekli hazırlıklarını tamamlayan doğa tutkunları, daha sonra küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla Ağrı Dağı'nın eteklerine doğru yolculuğa başladı.

Soğuk havaya rağmen saatlerce yol yürüyen doğa tutkunları, 3200 metredeki kamp alanına ulaşarak etkinliği tamamladı.

Öte yandan, geçmiş yıllarda kar yağışının fazla olduğu Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nda bu sene kar seviyesinin düşük olduğu gözlendi.

Kaynak: AA
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