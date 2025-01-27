Ordu'nun Ünye ilçesinde girdiği tavuk kümesinde mahsur kalan doğan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Çamurlu Mahallesi'nde bir üreticiye ait tavuk kümesine giren doğan, buradaki tel örgülere takılarak geri çıkamadı.
Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, doğanı sıkıştığı yerden kurtararak yeniden doğaya saldı.
Son Dakika › Güncel › Doğan Tavuk Kümesinden Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?