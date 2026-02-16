Doğanşehir Belediyesi'nden Mezarlık Bilgi Sistemi

Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi, mezarlık bilgi sistemini faaliyete geçirdi.
Sistem sayesinde ilçe genelinde bulunan mezarlıklara ait defin bilgileri, kabir yerleri ve vefat eden vatandaşlara ilişkin bilgiler görüntülenebilecek.
Sistemle mezarlık ziyaretlerindeki adres bulma zorluğu ve bilgi eksikliği giderilmesi hedefleniyor.
Vatandaşları Doğanşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden sisteme ulaşabileceği belirtildi.
