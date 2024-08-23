Doğanşehir'de Otomobil Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Doğanşehir'de Otomobil Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Doğanşehir\'de Otomobil Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu savrulan bir kadın, karşı yönden gelen bir başka otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

23.08.2024 00:29
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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasını sonucu savrulan kadın, karşı yönden gelen bir başka otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İnce Bilgili'ye (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Bilgili, bir başka otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası İnce Bilgili'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından İnce Bilgili'nin cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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