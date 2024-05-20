Güncel

Doğaseverler Muş'un Mehmetcan bağlarına yürüyüş düzenledi

MUŞ - Muş'ta sosyal medya platformları aracılığıyla bir araya gelen doğaseverler, kentin ünlü Mehmetcan Bağlarına doğa yürüyüşü düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, doğa tutkunları hem şehrin doğal güzelliklerini keşfetti hem de temiz hava eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği tarafından organize edilen doğa gezisinde, doğaseverler Muş'un meşhur Mehmetcan Bağlarına keyifli bir yürüyüş düzenledi. Sosyal medya platformları üzerinden bir araya gelen katılımcılar, doğanın eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarırken, aynı zamanda şehrin tarihi ve kültürel değerlerini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi boyunca, Dernek yetkilileri katılımcılara Muş'un tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgiler verdi. Mehmetcan Bağlarının doğal güzellikleri arasında yapılan yürüyüş, katılımcıların doğa sevgisini pekiştirirken çevre bilincini ise artırdı. Etkinlikte yer alan doğaseverler, doğal alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık oluşturdu. Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği Başkanı Ufuk Bayrak, Mehmetcan Bağlarında gerçekleştirdikleri bu anlamlı yürüyüşün ardından, bölgenin doğal güzelliklerini koruma ve daha fazla kişiye tanıtma konusunda kararlılıklarını dile getirerek, "Dernek olarak geçmiş yıllardan beri tarihi mekan gezileri ve doğa yürüyüşleri tercih ediyoruz. Bugün de onlardan birini yapmış bulunmaktayız. Sosyal medya hesabımızdan duyuru yapıyoruz. Duyuruya iştirak eden katılımcılarla beraber Muş'un özellikle bağlarını geziyoruz. Muş'ta bulunan özellikle öğrenci ve memur kesimin Muş'u tanıması ve değerlerimizin farkına varmaları için bu gezileri düzenliyoruz. Bugün de sabah 10 gibi tarihi Ulu Camii önünde buluştuk. Oradan hareketle şu anda Mehmetcan Bağları dediğimiz bölgeye geldik. Bölgemiz gerçekten meyve ağaçlarıyla, üzüm bağlarıyla meşhur bir bölgedir" dedi.