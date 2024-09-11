Yılkı Atına Doğaseverlerden Yardım - Son Dakika
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Yılkı Atına Doğaseverlerden Yardım

Yılkı Atına Doğaseverlerden Yardım

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup doğasever, Kumalar Yaylası'ndaki uzun tırnağı nedeniyle yürümekte zorluk çeken yılkı atına yardım etti.

11.09.2024 15:19
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup doğasever, Kumalar Yaylası'ndaki uzun tırnağı nedeniyle yürümekte zorluk çeken yılkı atına yardım etti.

Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları (SANDOS) Kulübü üyeleri, Kumalar Yaylası'nda yürümekte zorluk çeken bir yılkı atı gördü.

Gruptaki doğaseverler, atın yanına gittiklerinde uzayan tırnakları nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini fark etti.

Dernek başkanı Asım Yıldız ve arkadaşları atın uzayan tırnaklarını kesti, törpüledi.

Yılkı atına yardım eden doğaseverlere teşekkür eden Yıldız, "Güçlükle yürüyen yılkı atı hareket edemediği için otlanamamış ve zayıf düşmüş. Sağ olsunlar ilçemizdeki vatandaşlar da konuya duyarsız kalmadı ve hayvana yardım ederek tekrar özgürlüğüne kavuşturdu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sandıklı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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