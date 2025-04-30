Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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