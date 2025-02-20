Doğu Anadolu'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara

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(DİYARBAKIR) - Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nin Hakkari, Muş, Şırnak, Iğdır, Ağrı, Malatya, Bingöl, Bitlis ve Elazığ'da eğitim ve öğretime bir gün ara verilirken, kamuda çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı personeller idari izinli sayılacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hakkari, Muş, Şırnak, Iğdır, Ağrı, Malatya, Bingöl, Bitlis ve Elazığ valiliklerinden yapılan duyuruda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği ve engelli ve ağır kronik hastalığı personeller idari izinli sayılacağı bildirildi.

Hakkari

Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don riski nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini şu ifadelerle duyurdu: "İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında çığ, heyelan ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle oluşabilecek buzlanma ve don gibi riskler göz önünde bulundurularak, 21 Şubat 2025 Cuma günü Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Muş

Meteoroloji verilerine göre yarın kar yağışının etkili olacağı Muş'ta eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği valilik tarafından duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin akşam saatleri de etkisini sürdüreceği ve elverişsiz hava şartlarının yarın da devam etmesi tahmin edildiğinden dolayı, 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Şırnak

Kar yağışının etkili olduğu Şırnak'ta merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ve öğretime 1 gün ara verildi. Karara ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı sebebiyle; Merkez, Uludere ve Beytüşşebap İlçelerimizdeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 21 Şubat 2025 Cuma günü bir 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malül, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Iğdır

İlimiz genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Ağrı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince; 21.02.2025 Cuma günü ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam etmesi beklendiğinden dolayı; tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün daha ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kent genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Yavuz, paylaşımında, "Sevgili öğrenciler, meteorolojik tahminlere göre karar vermeye özen gösteriyoruz. Yarın soğuk hava, don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için 21 Şubat Cuma Günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bingöl

Günlerdir kar yağışının etkili olduğu Bingöl'de eğitim ve öğretime valilik kararıyla bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten karara ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizde kuvvetli buzlanma meydana gelmesi tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği için ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; İl genelindeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Bitlis

Bitlis Valiliği, öğrencilerin güvenliği göz önüne bulundurarak, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirdiği açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimizde devam eden mevcut kar yağışı, gece boyunca kar yağma ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski beklenmektedir. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna gide anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

Elazığ

Elazığ Valiliği'nden eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğine ilişkin yapılan duyuruda, şöyle denildi:

"21 Şubat 2025 Cuma günü ilimizde kar yağışının devam etmekte oluşu ve aşırı buzlanma olasılığı nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."