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Doğu'da Kar Etkisi

Doğu\'da Kar Etkisi

Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle yollar kapandı.

06.02.2025 16:48
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Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Karlıova ilçesinde de dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı kapanan 5 köy yolu İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

İlçe merkezinde vatandaşlar tipi nedeniyle yürümekte zorluk çekti, araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel idare ekiplerince yapılan çalışma sonucu Beytüşşebap ilçesine bağlı Dağaltı, Çığlıca ve Mezra köylerine ait 18 kilometrelik yol ulaşıma açıldı, Uludere'de 1, Beytüşşebap'ta ise 3 köy yolunu açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Siirt

Siirt'in yüksek kesimlerinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Baykan ilçesinde 2, Eruh ilçesinde de 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışması sonucu köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: AA

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