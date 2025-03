Doğu Ekspresi'nden Masalsı Görüntüler

Erzurum Valiliği'nden Doğu Ekspresi paylaşımı

Masalsı yolculuk görüntüleri nefes kesti

ERZURUM - Erzurum Valiliği'nce yapılan Doğu Ekspresi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Doğu Ekspresinin masalsı yolculuğundan görüntülerin yer aldığı paylaşımda Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerine de yer veriliyor.

Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüye şu not düşüldü; "Hayatımızın en güzel yolculukları, bazen bir trenin penceresinden izlediğimiz manzaralar gibi akar gider. Doğu Ekspresi'nin masalsı ikliminde düşüncelere dalar, her istasyonda biraz daha kendimize yaklaşırız. Çünkü aslında her yolculuk, insanın kendine varma çabasıdır. ve yolun sonunda; Bizi bekleyen sevdiklerimiz, dostlarımız, hasretle açılan kollar, sıcacık bir selam, Yolculuklarımızın sonunda gönlümüzce kavuşmalar olsun. Tüm yolların sevdiklerinize, tüm yolculukların huzura çıkması dileğiyle Erzurum'dan tüm hemşehrilerimize özellikle de gurbette yaşayan Erzurumlulara sıladan selam olsun.