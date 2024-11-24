Doğu İçin Kar ve Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Doğu İçin Kar ve Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, doğu illerinde kar ve kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu.

24.11.2024 13:50
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Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, doğu bölgelerde görülecek yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Bingöl, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle Kars ve Ağrı'nın batı, Van'ın güney ve Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli olacak.

Karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışlar Siirt ve Şırnak'ın batısında ise kuvvetli sağanak olarak görülecek.

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağışlar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

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