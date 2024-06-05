Doğu Karadeniz'de havaların iyice ısındığı bugünlerde yöre halkı büyükbaş hayvanlarını yaylalara götürmeye başladı.
Bölgede mayıs ayında küçükbaşlar hayvanlarla başlayan yayla göçü, bugünlerde büyükbaşlarla devam ediyor.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı 1300 rakımlı Sinlice Mahallesi'nde yaşayan yöre sakinleri, göç hazırlıklarını tamamladı. Günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da rengarenk malzemelerle süsledi.
Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulan yöre sakinleri, hayvanlarıyla yeşilin her tonunu barındıran orman, çayır ve yollardan geçerek ilçeye bağlı yaylalara ulaşıyor.
Uzun ve zahmetli yolculuğun ardından varılan yaylalarda yaklaşık 4 ay geçirecek yöre sakinleri, meralarda otlatacakları hayvanların sütünden yoğurt, peynir, çökelek ve tereyağı yaparak kışa hazırlanacak.
Son Dakika › Güncel › Doğu Karadeniz'de Büyükbaş Hayvanlar Yaylalara Göç Etmeye Başladı - Son Dakika
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