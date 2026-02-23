Doğu Kudüs'te İsrail Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
Doğu Kudüs'te İsrail Saldırıları Sürüyor

23.02.2026 21:37
İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar ve yıkım operasyonları gerçekleştiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sivil halka yönelik saldırıları ve ordunun yıkım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

El-Baydar İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Han el-Ahmar yakınlarında bulunan El-Hasrova Bedevi topluluğuna saldırdı.

İsrail askerlerinin koruması altında hareket eden silahlı İsrailliler, bölge yerlisi iki Filistinliyi sopalarla darbetti. Saldırganların ayrıca sivillerin üzerine biber gazı sıktığı belirtildi.

Öte yandan Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Abu Dis'in doğusundaki Umm el-Şahalib bölgesinde yeni bir tebligat yayımladığını bildirildi.

Açıklamaya göre, bölgedeki 23 konut ve tarım yapısı için yıkım emri verildi. Karar sonucunda onlarca Filistinli sakinin yerinden edilme ve geçim kaynaklarını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan saldırılardan bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden yerleşimciler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki baskılarını yoğunlaştırdı. Bu süreçte cinayet, tutuklama ve mülk tahribatı olaylarında artış yaşanırken; zorla yerinden edilme ve yasa dışı yerleşim alanlarını genişletme faaliyetleri hız kazandı.

Kaynak: AA

