Doğu Perinçek'in Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümü soruşturmasında ifadesi alındı

Doğu Perinçek'in Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümü soruşturmasında ifadesi alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü soruşturuyor. Bu kapsamda Doğu Perinçek'in 'bilgi sahibi' sıfatıyla savcılıkta ifadesi alındı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Doğu Perinçek'in 'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı.
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Bilgi sahibi' sıfatıyla Doğu Perinçek'in savcılıkta ifadesi alındı.
Kaynak: DHA
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