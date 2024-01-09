 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kaçağı 1237 adet tıbbi ilaç, 3 kilo 100 gram safran, 150 altın sikke, 60 paket sigara, 6 paket elektronik sigara ve 2 kulaklık ele geçirildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
09.01.2024 - 17:21,
Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bazı gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, gümrük kaçağı 1237 adet tıbbi ilaç, 3 kilo 100 gram safran, 150 altın sikke, 60 paket sigara, 6 paket elektronik sigara, 2 kulaklık ele geçirdi.

Konuyla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Güvenlik, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika


18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?

Son Dakika
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:13:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement