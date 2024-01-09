Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bazı gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, gümrük kaçağı 1237 adet tıbbi ilaç, 3 kilo 100 gram safran, 150 altın sikke, 60 paket sigara, 6 paket elektronik sigara, 2 kulaklık ele geçirdi.
Konuyla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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