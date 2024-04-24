Doğubayazıt\'ta Kar Sularıyla Beslenen Menderesler Dronla Görüntülendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar sularıyla beslenen menderesler dronla görüntülendi.
Doğubayazıt ilçesinin Balık Gölü'ne yakın olan yaklaşık 2 bin rakımlı Aktarla köyündeki mendereslerin su seviyesi karın erimesiyle yükseldi.
Doğanın canlandığı ve hayvanların otladığı ovadan akan menderesler, güzel manzaralar oluşturdu.
Mendereslerin kıvrılarak aktığı ova, karlı dağlar ve çevresindeki yerleşim yerindeki güzellikler dronla kayıt altına alındı.
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