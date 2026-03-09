Doha'da Füze Saldırısı Engellendi

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulduğu ve füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke topraklarını hedef alan füze saldırılarının önlendiği belirtildi.

Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.

Vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden evlerinde kalmaları ve açık alanlardan uzak durmaları istendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.