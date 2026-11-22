Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Film Festivali kapsamında, Arap sinemasının yükselen yeteneklerini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan "Arab Rising Stars" (Yükselen Arap Yıldızları) programının ilk ödülleri, 4 genç Arap sinemacıya verildi.

Sinema sektörünün önde gelen yayınlarından Screen International işbirliğiyle hayata geçirilen program kapsamında Katar'dan Nadia Al-Khater, Irak'tan Avan Jamal, Mısır'dan Marawan Waleed ve Suudi Arabistan'dan Lina Malaika ödüle layık görüldü.

Screen International'ın Arap dünyasından yükselen sinema yeteneklerini belirlemeye yönelik çalışmalarının 10. yılı dolayısıyla başlatılan program, bölgedeki genç sinemacıların uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Festivalin uluslararası kısa film yarışmasında "Light to Ashes" adlı yapımıyla yer alan Katarlı film yapımcısı ve yönetmen Nadia Al-Khater, Arap sinemacıların karşılaştığı kalıplaşmış yargılara dikkati çekti.

Al-Khater, Arap sinemacıların kendi hikayelerini dışarıdan dayatılan bakış açılarına bağlı kalmadan anlatmasının önemini vurgulayarak, "Karşı çıkmamız gereken çok sayıda anlatı ve dış beklenti var. Dışarıdan gelen bakış açılarına teslim olmamak önemli. Çünkü anlatacak çok şeyimiz var." dedi.

Irak'ın 99. Akademi Ödülleri'ne aday adayı olarak sunduğu "No Paradise If You Are Killed by a Woman" adlı savaş filminde keskin nişancı rolünü canlandıran Iraklı oyuncu Avan Jamal da kendi toplumunun hikayelerini beyaz perdeye taşımanın önemine işaret etti.

Sevgi, umut, aile ve hayatta kalma gibi duyguların evrensel olduğunu kaydeden Jamal, amaçlarının kendi hikayelerini özgün biçimde anlatarak dünyayla paylaşmak olduğunu ifade etti.

Psikolojik gerilim türündeki "Safe Exit" filminin başrol oyuncusu Mısırlı Marawan Waleed, programa seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivalin sinema sektöründen isimlerle tanışmak ve yeni bağlantılar kurmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Suudi Arabistanlı yönetmen, yazar ve film yapımcısı Lina Malaika ise sinema, edebiyat ve yaratıcı medya alanlarında ülkesini uluslararası platformda temsil etmekten gurur duyduğunu aktardı.

Organizatörler, "Arab Rising Stars" programıyla genç yetenekleri deneyimli sinema profesyonelleriyle buluşturmayı, kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi ve bölgeden özgün hikayelerin uluslararası izleyicilere ulaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Doha Film Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen ve 60 ülkeden 104 yapımın izleyiciyle buluştuğu Doha Film Festivali'nde, 17 film dünya prömiyerini, 48 film ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) prömiyerini yapıyor.

Dünya genelinde sinemacıları, sektör temsilcilerini, aktörleri ve sinemaseverleri bir araya getiren festival, 27 Kasım'a kadar devam edecek.