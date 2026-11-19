Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Film Festivali 2026, Yemenli-İskoç yönetmen Sara Ishaq'ın "The Station" filminin gösterimiyle başladı.

Doha Film Enstitüsü öncülüğünde organize edilen ve 60 ülkeden 104 yapımın izleyiciyle buluşacağı festivalde, 17 film dünya prömiyerini, 48 film ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) prömiyerini yapacak.

Seçkide Doha Film Enstitüsü tarafından desteklenen 11 yapım ile kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan 7 film de yer alıyor.

Festivalin açılışı, Yemenli-İskoç yönetmen Sara Ishaq'ın ilk uzun metrajlı filmi "The Station"ın bölgesel prömiyeriyle yapıldı.

Yemen'de savaşın ortasında yalnızca kadınların hizmet verdiği bir akaryakıt istasyonunda geçen film, kadınlar arasındaki dayanışmayı, aile ilişkilerini ve çatışmaların gölgesinde oluşturulan güvenli alanları konu ediniyor.

"Cinema Alkhaleej" programı ilk kez düzenleniyor

Festival kapsamında uluslararası uzun metraj, uluslararası kısa film, Katar yapımı filmler ve 16-25 yaş arası gençlere yönelik Ajyal kategorilerinde yarışmalar yapılacak. Ayrıca Körfez ülkelerinin sinema üretimlerini öne çıkarmayı amaçlayan "Cinema Alkhaleej" programı da bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşacak.

Toplam 300 bin doların üzerinde ödülün dağıtılacağı organizasyonda film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen söyleşileri, sinema sektörüne yönelik oturumlar, gençlik programları, müzik performansları ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Doha Film Enstitüsü Üst Yöneticisi (CEO) ve Festival Direktörü Fatma Hassan Alremaihi, açılışta yaptığı konuşmada sinemanın sınırları aşarak farklı kültürler arasında köprüler kurduğunu belirtti.

Festivalin bağımsız sinemayı desteklemeyi ve farklı toplumların hikayelerini uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Alremaihi, insanlığın ortak deneyimlerini yansıtan yapımlara alan açmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Aralarında yönetmenler Naomi Kawase, Gianfranco Rosi, James Gray ve Farah Nabulsi ile oyuncular Taim Hasan, Adil Hussain ve Jim Carter'ın da bulunduğu çok sayıda uluslararası sinema temsilcisinin katılmasının beklendiği festival, 27 Kasım'da sona erecek.