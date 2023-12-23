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Doktor Şişli'de hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi - Son Dakika
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Doktor Şişli'de hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor, hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Yüzü kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alınırken, doktoru darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

Doktor Şişli\'de hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi
23.12.2023 - 17:43,  Güncelleme: 17:45
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Yüzü kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alınırken, doktoru darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yeşil alanda görevli asistan doktor M.Y hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği olayda doktora yumruk atan 2 kişi polis noktasına götürüldü.

Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Olaya karışan M.E.Ş ve Burak Ş. gözaltına alındı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle kırıklar oluşan doktor tedavi altına alınırken doktoru darbeden 2 kişi beyaz kod yönetmeliği gereği ifade alınmaksızın savcılığa sevk edildi.

Kaynak: DHA
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