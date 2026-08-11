Dolandırıcı Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.D. yakalanıp cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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