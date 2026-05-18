Dolandırıcılara Operasyon: 642 Milyon Lira

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik Ankara merkezli 23 ilde soruşturma başlattı; 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün iş ve işlemlerini konu ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla herhangi bir ilişkileri bulunmamasına rağmen kendilerini bakanlık çalışanı gibi tanıttıkları, bakanlık antetli sahte evrak düzenledikleri, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve şirketler kurarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin, 23 mağdurdan toplam 642 milyon 853 bin lira haksız menfaat temin ettiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında ise şüphelilere ait şirketler üzerinden yaklaşık 2 milyar 764 milyon 841 bin liralık para trafiği oluştuğu belirlendi. Bu kapsamda 118 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 23 ilde operasyon başlatıldı.