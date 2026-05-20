Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Tutuklama

Afyonkarahisar merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin internet üzerindeki yatırım reklamı aracılığıyla irtibat kurduğu şüphelilerin yönlendirmesi sonucu 8 milyon 227 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce, kent merkezi ve Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adana ve Burdur'da belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 laptop ile 8 cep telefonuna el konuldu.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.