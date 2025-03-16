Bulgaristan ve Yunanistan\'da etkili olan dolu Türkiye\'ye geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yunanistan üzerinden ülkemize ulaşacak olan yağışlı hava dalgası Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak.

MARMARA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

"SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne ( Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.