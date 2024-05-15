Dolu ve sağanak yağış, Batmanlı çiftçiyi olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dolu ve sağanak yağış, Batmanlı çiftçiyi olumsuz etkiledi

Geniş Video İzle

Batman'da etkili olan dolu yağışı buğday, arpa, fıstık ve çilek başta olmak üzere birçok ekili alanda hasara neden oldu. Sason ilçesinde çilek tarlaları, Beşiri ilçesine bağlı Deveboynu köyünde ise buğday, arpa ve fıstık ağaçları büyük zarar gördü. Mağdur olan çiftçiler, yetkililerden yardım bekliyor.

15.05.2024 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolu ve sağanak yağış, Batmanlı çiftçiyi olumsuz etkiledi

BATMAN - Batman'da etkili olan dolu yağışı buğday, arpa, fıstık ve çilek başta olmak üzere birçok ekili alanda hasara neden oldu.

Kentte havaların mevsim normallerinin altında seyrettiği son günlerde etkili olan dolu ve sağanak yağış tarım ürünlerine zarar verdi.

Sason ilçesinde etkili olan dolu yağışı, çilek tarlalarındaki ürünleri zarar verirken, Beşiri ilçesine bağlı Deveboynu köyünde ise buğday ve arpa başaklarının yanı sıra fıstık ağaçlarına büyük zarar verdi.

Deveboynu köyü sakinlerinden İhsan Kartal, mağdur olduklarını söyledi. Yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden Kartal, "Söyleyecek söz yok. Görüldüğü gibi tüm ürünler mahvoldu. Perişan durumdayız, yetkililerden yardım bekliyoruz. Yetkililerle görüştük ama bize bir şey söylemediler. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

Deveboynu köyü muhtarı Hamdullah Aba ise, dolu ve sağanağın etkili olduğu tarım alanlarında ciddi zararlara neden olduğunu dile getirdi. Bir yıllık emeklerinin yok olduğunu vurgulayan Aba, "Köyümüzde etkili olan yoğun yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle yüzlerce fıstık ağaçları, buğday tarlaları ve ekili araziler büyük ölçekte zarar gördü. Yetkililerden ricamız, çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesidir" ifadelerini kullandı.

Dolu ve sağanak yağış, Batmanlı çiftçiyi olumsuz etkiledi
Kaynak: İHA

Beşiri, Sason, Tarım, Doğal Afet, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolu ve sağanak yağış, Batmanlı çiftçiyi olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: Dolu ve sağanak yağış, Batmanlı çiftçiyi olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement