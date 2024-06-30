Dolu yağışı ekinlere ve arıcılığa zarar verdi - Son Dakika
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Dolu yağışı ekinlere ve arıcılığa zarar verdi

Ağrı'da mevsim değişikliği sonucu yaşanan dolu yağışı, ekinlere ve arıcılığa büyük zarar verdi. Arıcı Cihan Altın, arı kovanları ve ekili alanların dolu nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, bu durumun arıların telef olmasına ve ekinlerin zarar görmesine yol açtığını söyledi. Bölgede son zamanlarda yaşanan mevsim değişikliği ise çiftçileri olumsuz etkiliyor.

30.06.2024 18:39
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Dolu yağışı ekinlere ve arıcılığa zarar verdi

AĞRI - Ağrı'da kent merkezini etkisi altına alan dolu yağışı, ekinlere ve yaylalarda arı kovanlarına zarar verdi.

Arıcı Cihan Altın, dolu yağışının arı kovanlarına ve ekili alanlara zarar verdiğini belirterek, "Daha önce hiç bu mevsimde dolu yağışı görmemiştik. Bu durum arılarımızın telef olmasına ve ekinlerimizin zarar görmesine neden oldu" dedi.

Altın, son zamanlarda bölgede mevsim değişikliğinin yaşandığını ve bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Cihan Altın, Ağrı, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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