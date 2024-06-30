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Dolu yağışı ekinlere ve arıcılığa zarar verdi

AĞRI - Ağrı'da kent merkezini etkisi altına alan dolu yağışı, ekinlere ve yaylalarda arı kovanlarına zarar verdi.

Arıcı Cihan Altın, dolu yağışının arı kovanlarına ve ekili alanlara zarar verdiğini belirterek, "Daha önce hiç bu mevsimde dolu yağışı görmemiştik. Bu durum arılarımızın telef olmasına ve ekinlerimizin zarar görmesine neden oldu" dedi.

Altın, son zamanlarda bölgede mevsim değişikliğinin yaşandığını ve bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.