Domaniç Yağlı Güreşleri'nde Nedim Gürel Şampiyon

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 664'üncüsü düzenlenen Domaniç Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Nedim Gürel kazandı.

Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda gerçekleştirilen, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde 300 sporcunun katıldığı organizasyon tamamlandı.

Organizasyonda güreş ağalığını 1 milyon lira ile İsmail Akgüneş kazandı.

Müsabakaların finalinde Ali Gürbüz'e üstünlük sağlayan Nedim Gürel, başpehlivanlığı elde etti.

Organizasyonda üçüncülüğü de Arif Akın ile Feyzullah Aktürk paylaştı. Baş altı kategorisinde ise Bekir Can Özturgut birinci, Gürkan Balcı ikinci ve Rıza Durmuş ile İlker Durmuş üçüncü oldu.

Kutay Türk Savaş Sanatları gösteri ekibi de etkinlikte gösteri sundu.

Etkinliğe, Kütahya Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.