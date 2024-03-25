Dominika Başbakanı Çin'e resmi ziyarette bulundu

Güncel

Karayip ülkesi Dominika'nın Başbakanı Roosevelt Skerrit, Çin'e resmi ziyarette bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Skerrit, Pekin'deki temaslarında Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang ile bir araya geldi.

Devlet Başkanı Şi, görüşmede diplomatik bağların kurulmasından bu yana geçen 30 yıl içinde Çin-Dominika ilişkilerinin gelişiminin "Güney-Güney işbirliğine" iyi bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Karayip ülkesinin, Çin'in modernleşmesinin yarattığı fırsatlardan daha fazla yararlanmasını istediklerini ifade eden Şi, Dominika ile ticaret, ekonomi, altyapı, tarım, sağlık ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirerek ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Şi, ilişkilerin gelişiminin, üst düzey siyasi güvenin yanı sıra ülkelerin temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve desteği gerektirdiğini vurgulayarak, Çin'in Dominika halkının kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediğini ve yönetim alanında deneyim paylaşımını güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kuşak ve Yol işbirliği

Başbakan Li de Çin'in Dominika ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşası kapsamında altyapı, tarım ve ticaret alanlarında işbirliğini geliştirmeye, özellikle yeni enerji, dijital ekonomi ve okyanus kaynakları alanlarında işbirliğine yeni ufuklar açamaya hazır olduğunu söyledi.

Dominika ile kalkınma fırsatlarını daha fazla paylaşmak için Çin şirketlerinin ülkede iş ve yatırım yapmasını desteklediklerine işaret eden Li, Dominika'nın afet önleme ve giderme kapasitesini güçlendirmesine katkı sağlamayı istediklerini kaydetti.

Başbakan Skerrit ise Dominika'nın, Çin ile iletişimi güçlendirmeye, personel değişimlerini ve işbirliğini genişletmeye, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol işbirliği, tarım, yeşil kalkınma, altyapı inşası ve Küresel Kalkınma Girişimi'nin uygulanmasına dair anlaşmalar imzalandı.