Donetsk'te 7 Yerleşim Birimi Ele Geçirildi
Donetsk'te 7 Yerleşim Birimi Ele Geçirildi

15.08.2025 16:45
Rusya, Donetsk bölgesinde 9-15 Ağustos tarihleri arasında 7 yerleşim birimini ele geçirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesinde 7 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 9-15 Ağustos tarihlerinde Rusya- Ukrayna savaşındaki faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri ve ulaşım altyapısı, mühimmat depoları ile montaj ve depolama insansız hava araçları (İHA) yerleri, Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların eğitildiği ve geçici olarak konuşlandırıldığı merkezlerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Hafta içinde Donetsk bölgesinde 7 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, " Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şçerbinovka, Yablonovka, Lunaçarskoye, Suvorovo, Nikanorovka, İskra ve Aleksandrograd yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 665 uçak, 283 helikopter, 77 binden fazla İHA, 625 hava savunma füze sistemi, 24 bin 584 tank ve zırhlı araç, 1586 çok namlulu roketatar, 28 bin 544 obüs ve havan topu ile 39 bin 700 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:03
Alaska’daki görüşme öncesi Trump’tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
