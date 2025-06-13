Dongtai Saç Nakışı: 1300 Yıllık Zanaat Yeniden Canlandırıldı

YANCHENG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde Buda nakışları yapmak için insan saçını iplik olarak kullanma geleneğinden doğan Dongtai Saç Nakışı, 1.300 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Bu zanaat, 1950'lerde yok olmaya yüz tutmuşken, Suzhou Nakış Enstitüsü tarafından Dongtai kentinde yeniden canlandırılıp geliştirildi. Dongtai Saç Nakışı, 2021 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı.

Saç nakışı, onlarca yıldır zanaatkarlar sayesinde pek çok inovasyona sahne oldu. Siyah saç yerine boyalı saç kullanılması, farklı dikiş tekniklerinin benimsenmesi gibi yenilikler kabul gördü.