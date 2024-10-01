Dönmez Rize-Ayder Forumunda

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na katıldığı bildirildi.

Dönmez'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na katıldı.

Açıklamada forumdaki konuşmasına yer verilen Dönmez, lojistik ve ulaştırma dahil pek çok konuyu ele aldı.

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Dönmez, Karadeniz Bölgesi'nin Kafkasya'daki stratejik konumuna değinerek, "Doğru Avrupa ve Asya'da açılan Kafkasya Koridoru için Karadeniz Bölgemiz çok önemli bir noktada yer almaktadır. Lojistik liman, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasında kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi işlemini üstlenecektir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi ülkelere de seslenen Dönmez, "Soykırımcı İsrail'i durdurmak için birlikte hareket edelim." değerlendirmesinde bulundu.