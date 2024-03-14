Dörtyol\'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 18 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan hakkında 18 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Y.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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