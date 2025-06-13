Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 4 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 619 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 321 araç kontrol edildi.
Denetimlerde eksiklikleri bulunan araç sürücülerine 130 bin 488 lira para cezası uygulandı, aranması bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Huzur Uygulaması: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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