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Dörtyol'da Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Dörtyol'da Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak 238 bin makaron ele geçirildi ve aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Dörtyol\'da Kaçak Makaron Ele Geçirildi
27.12.2023 - 16:25,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçak 238 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Yeşilköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçta kaçak 238 bin makaron ele geçirildi.

Sürücü R.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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