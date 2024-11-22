Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda organize edilen turnuvada, öğretmenler zeka oyunlarında yarıştı, öğrenciler hakemlik yaptı.
Turnuvada başarılı olan öğretmenlere Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy tarafından belge verildi.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Öğretmenler Günü Zeka Oyunları Turnuvası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?