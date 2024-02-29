Dörtyol'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Dörtyol'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Dörtyol\'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

29.02.2024 02:01  Güncelleme: 02:04
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, O.C. idaresindeki 01 ABJ 868 plakalı otomobil, Numuneevler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda M.E'nin kullandığı 31 AIR 498 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.T.E. ve F.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dörtyol'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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