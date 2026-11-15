Dörtyol\'da otomobili köprüden yuvarlanan sürücü Bekir Sönmez hayatını kaybetti

Dörtyol'da otomobili köprüden yuvarlanan sürücü Bekir Sönmez hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde önceki gece köprüden yuvarlanan otomobilin sürücüsü Bekir Sönmez (32) hastaneye kaldırıldı. Sönmez kurtarılamadı; cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde köprüden yuvarlanan otomobilin sürücüsü Bekir Sönmez (32), hayatını kaybetti.
Kaza, önceki gece ilçedeki Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Sönmez yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden yuvarlanarak yol kenarındaki yamaca düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sönmez, kurtarılamadı. Sönmez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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