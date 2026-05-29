Dörtyol'da Su Baskınları İncelemesi
Dörtyol'da Su Baskınları İncelemesi

Dörtyol'da Su Baskınları İncelemesi
29.05.2026 17:47
Vali Masatlı, Dörtyol'daki su baskınlarını değerlendirdi, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

'CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI'

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde su baskınları yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra açıklama yapan Vali Masatlı, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmeler kapsamında ilimizde 28 Mayıs saat 14.00 ve 29 Mayıs saat 21.00 arası yağışların yoğunlaşacağı, bildirilmiş bütün ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah saatlerinden itibaren su baskını, araçta veya evde mahsur kalma gibi toplam 69 ihbar yapıldı. Kamu kurumlarımız can ve mal güvenliğinin sağlanması için tüm imkanlarını seferber etti ve etmeye devam ediyor. 24 saat esaslı müdahale çalışmalarına 312 araç ve 778 personel ile devam ediyoruz. Yaşanan sel-su baskınlarında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

