Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çaylar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Deliçay ve Özerli çayları taştı.

Taşma sonucu Ocaklı Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı,

Kuzuculu ve Karakese mahallelerinde ev ve bahçeleri su bastı, köprü korkulukları koptu, çay kenarındaki bazı yerlerde toprak kayması meydana geldi. Deliçay Çayı kenarındaki toprak kayması ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Arazi sahibi Hanifi Çardak (64), AA muhabirine, kayan toprakla birlikte 6 dönümlük limon ağacı ekili arazisinin bir bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

Arazinin maddiyattan çok manevi değerinin olduğunu belirten Çardak, "Burası babadan, dededen kalma toprağımız, bizim vatanımız, yetkililerin sahip çıkmasını canı yürekten istiyoruz." dedi.

Bölgenin kışın çok yağış aldığını ifade eden Çardak, 5 Kasım'da yaşanan selde de bahçe duvarlarının zarar gördüğünü anlattı.

İlgili kurumlarca taşkından etkilenen alanlarda başlatılan çalışmalar sürüyor.