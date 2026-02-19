Dörtyol'da Toprak Kayması: 1 Ev ve Araç Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dörtyol'da Toprak Kayması: 1 Ev ve Araç Zarar Gördü

Dörtyol\'da Toprak Kayması: 1 Ev ve Araç Zarar Gördü
19.02.2026 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtyol'da sağanak sonrası toprak kayması meydana geldi; 1 ev ve 1 araç zarar gördü, yol kapandı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 ev ve 1 araç zarar gördü.

Dörtyol ilçesi Beşikgöl yolunda sağanağın ardından, gece saatlerinde toprak kayması yaşandı. Heyelan nedeniyle bölgede yaşayan 1 kişiye ait ev ve 1 araç, zarar gördü. Yol ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri çalışma yaptı, iş makineleriyle bölgeyi kaplayan çamur ve kaya parçaları temizlendi.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da ekiplerle birlikte bölgeye gelip çalışmaları yerinde inceledi. İlgili birimlerin koordineli şekilde çalıştığını vurgulayan Amaç, yolun yeniden ulaşıma açılması için müdahalenin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yetkililer, vatandaşları riskli bölgelerde dikkatli olmaları ve uyarıları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol'da Toprak Kayması: 1 Ev ve Araç Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan öncesi mide bulandıran liste Kavurmaya koyduklarına bakın Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın
12 ülkede bugün oruç tutulmaya başlandı 12 ülkede bugün oruç tutulmaya başlandı
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Ebru Gündeş’in kızına bıraktığı ikiz yalıların yeni görüntüleri dikkat çekti Ebru Gündeş'in kızına bıraktığı ikiz yalıların yeni görüntüleri dikkat çekti
Fenomenlere vergi şoku Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

08:48
Ve bomba patladı Juventus, Galatasaray’ın yıldızını alıyor
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
08:35
Inter, BodoGlimt için video hazırladığına bin pişman oldu
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına bin pişman oldu
08:30
Tarihi zafer nasıl mı geldi İşte Okan Buruk’un devre arası sözleri
Tarihi zafer nasıl mı geldi? İşte Okan Buruk'un devre arası sözleri
08:26
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar 9’u polis 17 kişi için gözaltı kararı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
08:10
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı Ölü ve yaralılar var
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var
07:42
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 08:55:13. #7.11#
SON DAKİKA: Dörtyol'da Toprak Kayması: 1 Ev ve Araç Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.