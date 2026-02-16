Hatay'ın Dörtyol ilçesinde usulsüz reçete düzenledikleri iddia edilen 2'si hastane çalışanı 7 şüpheli gözaltına alındı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde bir doktorun bilgisi dışında reçete yazıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, 2 hastane çalışanının 1327 usulsüz reçete yazdığı belirlendi.
Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ve 3 eczane çalışanı gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Usulsüz Reçete Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?