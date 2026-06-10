Dostspor Üçüncü Kez Şampiyon

Trakya Veteranlar Ligi Şampiyonası'nda, Tekirdağ Dost spor Veteranlar Takımı üst üste üçüncü kez şampiyonluğu elde etti.

Trakya Veteran Ligi Tertip Komitesi tarafından düzenlenen şampiyonaya bölgedeki 21 takım katıldı.

Yapılan karşılaşmalar sonucunda, Ergene Veteran Takımı ile Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı finale kaldı.

Muratlı İlçe Stadyumunda oynanan final karşılaşmasında Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı, Ergene Veteran Takımı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Tekirdağ Dostspor Veteran Takımının Kurucusu ve Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, yaptığı açıklamada, Trakya Veteranlar Ligi tarihinde üst üste 3 kez şampiyon olan ilk ve tek takım olduklarını söyledi.

Ede edilen başarının sadece bir şampiyonluk değil, 14 yıllık dostluğun, emeğin ve kardeşliğin eseri olduğunu belirten Soykırlı, "Bugün büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Bu şampiyonluk sadece bir maçın ya da bir sezonun sonucu değildir. Bu başarı, 14 yıl önce dostluk, kardeşlik ve spor sevgisi üzerine kurulan bir hayalin, sabrın, emeğin ve inancın sonucudur. 14 yıldır veteran futbolunun içerisinde mücadele ediyoruz. Bu süreçte birçok başarı elde ettik, kupalar kazandık, güzel anılar biriktirdik." dedi.

Soykırlı, sporun hayatımızın bir parçası olması, kendimize iyi bakmamız ve futboldan hiç kopmamamız sayesinde hala sahada mücadele edebilmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl elde edilen şampiyonlukla kulübün 4. şampiyonluğu yaşadığını aktaran Soykırlı, "Bu şampiyonluğun bizim için ayrı bir anlamı daha var. Üst üste 3. kez Trakya şampiyonu olarak Trakya Veteranlar Ligi tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Ligimizin tarihinde bugüne kadar hiçbir takımın üst üste 3 kez şampiyonluk yaşama başarısı gösterememiş olması, bu başarıyı daha da anlamlı hale getirmektedir. Bu yönüyle elde ettiğimiz başarı yalnızca Dost Spor tarihine değil, Trakya Veteran Futbolu tarihine de geçmiş bulunmaktadır." diye konuştu.