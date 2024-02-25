Down sendromlu çocuk balkondan düştü, esnaf kurtardı - Son Dakika
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Down sendromlu çocuk balkondan düştü, esnaf kurtardı

Down sendromlu çocuk balkondan düştü, esnaf kurtardı

Sapanca'da bir apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen 12 yaşındaki down sendromlu çocuğu, esnaf kurtardı. Kız çocuğu olaydan yara almadan kurtuldu ve hastanede yapılan muayenesinde herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadı.

25.02.2024 21:43  Güncelleme: 21:46
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen down sendromlu çocuğun imdadına esnaf yetişti.

Rüstem Paşa Mahallesi Çarşı İçi Caddesi'ndeki iki katlı evin ikinci katında ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki down sendromlu Z.G, evin balkonundan sarktı. Bir süre balkonda asılı kalan kızı, annesi yukarı çekemeyince esnaf yardıma koştu.

İnmesi için balkona dayanan merdivene tutunamayan ve yere düşmek üzere olan kız çocuğunu, aşağıda bekleyen esnaf yakaladı.

Olaydan yara almadan kurtulan Z.G, ailesi tarafından Sapanca Devlet Hastanesine götürüldü. Kız çocuğunun burada yapılan muayenesinde, travmatik bulguya rastlanmadı.

Kaynak: AA

Sapanca, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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