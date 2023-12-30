Down sendromlu Elif Türkiye şampiyonu oldu

Almanya'da özel durumundan dolayı yüzme havuzuna alınmayan Elif Oral, ailesinin kesin dönüş yaptığı Türkiye'de kendine sunulan imkanlarla Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildi.

Osman ve Emel Oral çifti, 2002'de Almanya'ya taşındı. Hayatlarını burada sürdüren çiftin Elif ve Ege isimli özel gereksinimli iki çocukları dünyaya geldi.

Ailesi down sendromlu doğan Elif'i suya olan ilgisi nedeniyle Almanya'da bir havuza götürdü ancak yetkililer, özel durumundan dolayı Elif'in havuza giremeyeceğini belirterek, aileyi kapıdan geri çevirdi.

Yaşanan olay sonrası aile, Elif ile serebral palsi hastası oğulları Ege'nin tedavisi için 17 yıl sonra Türkiye'ye kesin dönüş kararı aldı ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti.

Aile, Muğla'da özel çocuklar için imkanlar sunulduğunu öğrenerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat etti.

Menteşe ilçesindeki yarı olimpik havuzun tüm imkanları seferber edilen Elif, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığı dört stilde de birinci olarak milli takıma davet edildi.

Çalışmalarını antrenörü eşliğinde aralıksız sürdüren Elif, yine Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Açıkbaş: "Elif'i bağrımıza bastık"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, AA muhabirine, Elif'in ülke sporu için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır Elif'in antrenörler eşliğinde çalıştığını ve havuzda her türlü imkanın onun için seferber edildiğini anlatan Açıkbaş, sporcunun hikayesinin kendilerini ayrıca gururlandırdığını dile getirdi.

Elif'in, ailesi tarafından Almanya'da yüzmeye başlaması için bulundukları bölgede havuza götürüldüğünde, özel durumundan dolayı kabul edilmediğini öğrendiklerini aktaran Açıkbaş, şöyle devam etti:

"Elif'in ailesi, kardeşinin de sağlık sorunları nedeniyle ülkemize kesin dönüş yapmış ve Muğla'ya yerleşmiş. Burada yüzme branşı için bize müracaat ettiklerinde, biz de havuzumuzun tüm imkanlarından faydalanması için tabiri caizse Elif'i bağrımıza bastık. İyi ki de böyle yapmışız. Çünkü Elif ülke sporu için önemli hedefler koydu ve bu hedeflerini tutturmaya başladı. İki yılı aşkın süredir antrenörlerimiz eşliğinde çalışan Elif, Antalya'da yapılan yarışmada dört stilde de Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma davet edildi. Önümüzdeki günlerde Antalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanmaktayız. Orada da madalya beklentisi içindeyiz."

Yüzme antrenörü Esin Çelik de Elif ile 2 yıldır önce tanıştıklarını, Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre serbest, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama ve 100 metre kurbağalama olmak üzere dört branşta şampiyon olduklarını aktardı.

Hedeflerinin Dünya Şampiyonası'nda derece yapabilmek olduğunu ve bunun için her gün antrenmanlara devam ettiklerini dile getiren Çelik, "Milli takımla beraber Dünya Şampiyonası'nda derece yapacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki hafta kamp var. Elif henüz 14 yaşında çok genç bir sporcumuz. Önünde daha çok şampiyona olacak." ifadelerini kullandı.

Anne Oral: "Bizi havuzun kapısından geri çevirmişlerdi"

Anne Emel Oral, 2002 yılında Almanya'ya taşındıklarını ve 17 yıl orada yaşadıklarını anlattı.

Kızının ve oğlunun sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye geri döndüklerini belirten Oral, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye'ye kesin dönüşümüzün ardından Muğla'da özel çocuklar için çok güzel imkanlar sunulduğunu gördük. Kızım da bu imkanlarla Türkiye şampiyonu oldu. Almanya'dayken kızımı havuza götürmüştüm. Daha kapıdan girer girmez özel durumunu anlamışlar, özel çocukların giremeyeceğini söyleyerek bizi havuzun kapısından geri çevirmişlerdi. Bu durum benim içimde bir ah olarak kaldı. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda inşallah başarılı olup, madalyalarla beraber Almanya'da kapısından geri çevrildiğimiz havuza girmek en büyük ahtım." şeklinde konuştu.

Baba Osman Oral ise Almanya'dan döndükten sonra kızının yüzmeyi çok sevmesi nedeniyle bir tanıdıkları vesilesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havuzu'na geldiklerini ifade etti.

Her gün özel arabalarıyla Köyceğiz ilçesinden Menteşe'ye geldiklerini dile getiren Oral, "Kızımı çok mutlu ettiği için bu yolu seve seve kat ediyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel sporcu Elif ise yüzmeyi çok sevdiğini, başarılarından büyük mutluluk duyduğunu, hedefinin ise dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti.