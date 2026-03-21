Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne ilişkin NSosyal hesaplarından paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında, "Artılarımızla zengin, farklılıklarımızla bir bütünüz. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, hayatımızı güzelleştiren tüm Down sendromlu kardeşlerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Onları ve ailelerini daima destekleyecek, hep birlikte toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde hayatımıza neşe katan, yüzlerimizde tebessüm oluşturan Down sendromlu kardeşlerimize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Biricik evlatlarımızı sevgiyle kucaklarken, onları ve fedakar ailelerini içtenlikle selamlıyorum. Farklılıklarımızın birer zenginliğe dönüşmesi için farkındalık çalışmalarının parçası olmaya devam edeceğiz. Çünkü, birlikte bir fazlayız, çünkü her daim bir aradayız." paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Farkındayız, her zaman yanınızdayız. Down sendromlu vatandaşlarımızı birçok alanda destekliyoruz. İstihdamdan sosyal hayata kadar onların yaşamını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Sevginin, sabrın ve içtenliğin en güzel haliyle hayatımıza dokunan Down sendromlu bireylerimiz, farklılıklarıyla değil, kattıkları değerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların hayatın her alanında daha güçlü, daha görünür ve eşit şartlarda yer alabilmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak, engelleri ortadan kaldıran, fırsat eşitliğini güçlendiren ve her bir vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Unutmayalım ki, +1 fark, eksiklik değil, insanlığımıza değer katan bir zenginliktir. Down sendromlu bireylerimizin ve kıymetli ailelerinin her zaman yanındayız."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Down sendromlu bireylerin toplumsal hayatın her alanında eşit ve aktif bir şekilde yer alması en temel sorumluluklarımızdan biridir. Farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, kapsayıcılığın güçlendiği bir toplumsal yapının inşası için çalışıyor, bu alandaki farkındalığın artmasını önemsiyoruz. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün anlayışın, duyarlılığın ve birlikte yaşama kültürünün daha da güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum." mesajını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Farkındalık, sevgi ve eğitimle dostluğa +1 değer katıyoruz. Bakanlık olarak, evlatlarımız için her zaman daha nitelikli ve daha güzel olanı hedefleyerek, onlara güzel bir gelecek sunma gayretimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Hayatımıza +1 değer katan tüm kardeşlerimizin ve fedakar ailelerinin her daim yanındayız. Dünyayı güzelleştiren o tertemiz gülüşünüz hiç solmasın." ifadesini kullandı.