DP Genel Başkanı Uysal, 1-16 Eylül'de 401 milyarlık fon satışı yaptığını öne sürdü - Son Dakika
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DP Genel Başkanı Uysal, 1-16 Eylül'de 401 milyarlık fon satışı yaptığını öne sürdü

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DP Genel Başkanı Uysal, 1-16 Eylül\'de 401 milyarlık fon satışı yaptığını öne sürdü
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DP Genel Başkanı Uysal, fon soruşturmasında 19 Ağustos'un ayrıca incelenmesi gerektiğini savundu. Uysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ağustos'ta SPK'ya gönderdiği gizli müzekkereden haberdar olduğu iddia edilen 440 kişinin 1-16 Eylül'de 401 milyar liralık fon satışı yaptığını öne sürdü.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon soruşturmasında 19 Ağustos tarihinin ayrıca incelenmesi gerektiğini savundu. Uysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos'ta SPK'ya gönderdiğini belirttiği "gizli müzekkere"den haberdar olduğu iddia edilen 440 kişinin, 1-16 Eylül tarihleri arasında toplam 401 milyar liralık fon satışı yaptığını öne sürdü.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fon Skandalını soruştururken ayrıca dikkate alınması gereken 19 Ağustos tarihi önemli bir milat. 31 Ağustos günü Bulls Portföy ile illiyet bağı olan Turizm-Kültür Bakan Yardımcısı görevden alınıp sessizce BTK üyeliğine atanıyor. İstanbul Başsavcılığının 19 Ağustos tarihinde SPK'ya yazdığı 'gizli müzekkere' den (anlaşılan) haberi olan 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yaptığı ortaya çıktı. Sadece skandalın bu kısmı bile nasıl bir siyasi-bürokratik ilişki ağının işlediğini ispat ediyor. Bir ihmal yok; Herkesin herşeyden haberi olduğu bir vurgun var."

Kaynak: ANKA
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