Dr. İnan, Hayrabolu'da öğrencilere sigaranın akciğer kanseri riskini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hayrabolu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında öğrencilere bilgilendirme programı düzenledi. Programda Dr. Osman İnan, sigara ve tütün ürünlerinin risk faktörü olduğunu, erken teşhis ve düzenli kontrolün önemini anlattı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.
Hayrabolu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, akciğer kanserinde erken teşhisin önemi, risk faktörleri ve korunma yolları anlatıldı.
Hayrabolu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Osman İnan, sunumunda sigara ve diğer tütün ürünlerinin akciğer kanserinde önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirtti.
Hastalığın belirtilerinin tanınması, erken teşhis ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine değinen İnan, öğrencilere bilgi verdi.
Programa, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Hayrabolu Devlet Hastanesi Başhekimi Denizhan Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi Temel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Şahin, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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